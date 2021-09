Κριστιάνο Ρονάλντο: Κάνοντας το κάτι παραπάνω στα γκολ (pic & vids)

Τρία παιχνίδια, τέσσερα γκολ. Δυο νίκες και μια πολύ κακή ήττα. Ο Κριστιάνο κάνει εκρηκτικό δεύτερο ξεκίνημα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα... καταριέται τον Φαμπιάνσκι που του χάλασε ένα ιδιαίτερο σερί.

Το «Ολντ Τράφορντ» περίμενε με τεράστια αγωνία να τον ξαναδεί κι αυτό συνέβη στις αρχές του μήνα στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Νιούκαστλ. Ο 36χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο έχει καταφέρει ν' ανεβάσει κατακόρυφα το ηθικό όλων στην ομάδα, τον ενθουσιασμό του κόσμου και προσπαθεί να εμπνεύσει τους υπόλοιπους, να τους ακούσει σε όσα έχουν να του πουν αλλά και να τους παρασύρει στον ρυθμό του.

Οι κινήσεις του στην προθέρμανση της αναμέτρησης της Κυριακής με την Γουέστ Χαμ ήταν ενδεικτικές, αφού το παιχνίδι ήταν κρίσιμο, ειδικά μετά το πολύ στραβό αποτέλεσμα στη Βέρνη από την Γιούνγκ Μπόις για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

🔴 Cristiano Ronaldo looks fired up in his warm up at the London stadium pic.twitter.com/ewO9rUPPza