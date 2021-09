Οπαδοί της Λίβερπουλ αποθέωναν τον Σουάρες στον αγώνα με τη Νόριτς (vid)

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ, φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Λουίς Σουάρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Νόριτς.

Την ώρα που ο Λουίς Σουάρες οδηγούσε σε νίκη την Ατλέτικο, με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στην Χετάφε, στο «Άνφιλντ» ακουγόταν το όνομά του.

Οι οπαδοί των «Reds», δεν ξέχασαν πως έκανε ορισμένα από τα καλύτερα του παιχνίδια κόντρα στην Νόριτς, όταν φορούσε τη φανέλα της ομάδας τους.

Κόντρα στα «καναρίνια» ο Ουρουγουανός επιθετικός με τη φανέλα της Λίβερπουλ, είχε 12 τέρματα, ανάμεσα τους και δύο χατ-τρικ αλλά και τρεις ασίστ σε έξι αγώνες.

Liverpool fans chanting Luis Suarez's name during their clash with Norwich 🔴🎶



Suarez's record vs Norwich:

• 6 appearances

• 12 goals

• 2 hat-tricks

• 3 assists pic.twitter.com/HMxPKHYhYy