Κάιντε Γκόρντον: Από τα 12 γκολ σε ένα ματς με τα 7χρονα, στο ντεμπούτο με τη Λίβερπουλ (vids)

Ένας από τους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Λίβερπουλ με συμμετοχή στην πρώτη ομάδα αναμένεται να γίνει ο Κάιντε Γκόρντον κόντρα στη Νόριτς. «Ήταν άδικο για τα άλλα παιδάκια όταν έβαζε 7 γκολ σε ένα ματς»...

Ο 16χρονος (τον Οκτώβρη κλείνει τα 17) winger βρίσκεται στα τμήματα υποδομής των «κόκκινων» και είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας για το αποψινό παιχνίδι απέναντι στη Νόριτς για το LeagueCup.

Στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, όταν πλέον ντύθηκε στα κόκκινα, πέτυχε 6 γκολ και είχε 3 ασίστ σε 8 παιχνίδια με την ομάδα κ-16 προτού προαχθεί στην κ-23.

Την Κυριακή ο Γκόρντον είχε μείνει εκτός πλάνων για το ματς με την Λιντς, αφού, ο Γιούργκεν Κλοπ έπειτα από τις συστάσεις των συνεργατών του και δη του Πεπ Λίντερς, φώναξε τον μικρό για το παιχνίδι με την Νόριτς...

Με το χαμόγελο στα χείλη και τον ενθουσιασμό του κάτι παραπάνω από εμφανή, ο Πεπ Λίντερς που εκπροσώπησε τη Λίβερπουλ στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας, έκανε αντιληπτό πως ο Κάιντε Γκόρντον είναι ένα από τα πιο λαμπερά «διαμαντάκια» του συλλόγου.

«Πασάρει σαν να μην υπάρχει κανείς μπροστά του! Τον είδα στις ακαδημίες και αμέσως πήρα τηλέφωνο τον Γιούργκεν και του είπα “ουάου, έχουμε έναν πολύ καλό παίκτη εδώ για να προσέξουμε”» ήταν τα λόγια του.

Ο Γκόρντον είχε προπονηθεί με την πρώτη ομάδα και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ενώ, βρέθηκε ανάμεσα στους άνδρες και πολύ πρόσφατα.

Παραμονές της αναμέτρησης της περασμένης Τετάρτης απέναντι στη Μίλαν για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League δούλεψε υπό τις οδηγίες του Κλοπ, τότε δεν συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Γερμανού, ωστόσο, πλέον μετράει αντίστροφα.

