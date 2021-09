Κριστιάνο: Έχει γκολ στα περισσότερα γήπεδα από κάθε άλλον (pic & vids)

Έχοντας καταφέρει να βρει δίχτυα και στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει ν' αυξάνει τον αριθμό των γηπέδων όπου έχει σκοράρει, μετρώντας στη λίστα του τα περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης!

Ο CR7 γι' ακόμα ένα ματς με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπου επέστρεψε έπειτα από 12 χρόνια, βρήκε δίχτυα, έχοντας πλέον 4 τέρματα σε τρία ματς, με γκολ κόντρα σε Νιούκαστλ, Γιούνγκ Μπόις και Γουέστ Χαμ.

Το απόγευμα της Κυριακής ήταν εκείνος που ισοφάρισε προσωρινά για τους «κόκκινους διαβόλους» με διπλή προσπάθεια προτού ο Τζέσι Λίνγκαρντ ολοκληρώσει την ανατροπή για το 2-1 της Γιουνάιτεντ απέναντι στα «σφυριά».

Με αυτό το γκολ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει πλέον σκοράρει σε 66 διαφορετικά γήπεδα και έχει βάλει τη σφραγίδα του στα περισσότερα μέρη από κάθε άλλον, έχοντας ξεπεράσει και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που ακολουθεί με γκολ σε 64 γήπεδα.

