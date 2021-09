Ιστορικό ρεκόρ για την Γιουνάιτεντ, παραμένει αήττητη εκτός έδρας από τον Ιανουάριο του 2020 (pic & vid)

Ενα ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή την αγωνιστική καθώς παραμένει αήττητη εκτός έδρας στην Premier League, από τον Ιανουάριο του 2020!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέκτησαν ένα σπουδαίο τρίποντο, καθώς επικράτησαν εκτός έδρας με 2-1 της Γουέστ Χαμ. Μεγάλος ήρωας της αναμέτρησης, ο Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος μετά από επτά χρόνια και 40 εκτελέσεις απέκρουσε επιτέλους πέναλτι και με αυτόν τον τρόπο χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Πλέον η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μοιράζεται την κορυφή στη βαθμολογία της Premier League, με τις Τσέλσι και Λίβερπουλ, έχοντας 13 βαθμούς, μετά από 4 νίκες και 1 ισοπαλία.

Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι ότι η Γιουνάιτεντ παραμένει χωρίς ήττα, εκτός έδρας, στο πρωτάθλημα από τον Ιανουάριο του 2020. Συγκεκριμένα, το ημερολόγιο έδειχνε 19 Ιανουαρίου 2020, όταν η Γιουνάιτεντ έφυγε με άδεια χέρια από την έδρα της Λίβερπουλ, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0.

Εκτοτε, έχτισε ένα εντυπωσιακό σερί 29 αγώνων χωρίς ήττα, μακριά από την έδρα της. Καμία άλλη ομάδα στην ιστορία της Premier League δεν το έχει πετύχει αυτό...

Manchester United still haven't lost away in the Premier League since January 19, 2020.



No one in English Football League history has done better than their 29-match run. pic.twitter.com/l3dE2EW1lg