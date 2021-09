Φιλ Τζόουνς: «Γύριζα σπίτι κι έκλαιγα, οι αντίπαλοι απορούσαν που έπαιζα»

Για πρώτη φορά ο ΦΙλ Τζόουνς αποκαλύπτει τις πολύ δύσκολες μέρες που πέρασε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο, λανθασμένους χειρισμούς, παιχνίδια με πολύ πόνο στο πόδι και στιγμές στο σπίτι με κλάματα και απόγνωση...

Η μεταγραφή του ήταν τέτοια που χαρακτηρίζεται πλέον από εκείνες που ουδέποτε κατάφεραν να βρεθούν στο επίπεδο που απαιτούσε η περίσταση. Ειδικά όταν πρόκειται για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Φιλ Τζόουνς μπορεί να μην κατάφερε ν' ανταποκριθεί στο επίπεδο που βρέθηκε μετακομίζοντας στους «κόκκινους διαβόλους» το 2011, προσπάθησε όμως πολύ. Μόχθησε στο γήπεδο. Έβαζε τα πόδια και το κεφάλι του στη «φωτιά» για ν' αποτρέψει τα γκολ των αντιπάλων.

Ωστόσο, δεν ήταν ο στόπερ που αναζητούσε και που θα έπρεπε να έχει η Γιουνάιτεντ. Ακόμα κι έτσι, όμως, ο Άγγλος δηλώνει υπερήφανος που κατάφερε και βρέθηκε σε τέτοιο κλαμπ, έχοντας απόλυτα καθαρή τη συνείδησή του για όσα πάλεψε να πετύχει.

Και το θέμα είναι πως δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Κάθε άλλο. Υπήρξαν και πολύ σκοτεινές μέρες και άσχημες καταστάσεις. Και τις εξηγεί για πρώτη φορά σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times...

Μιλώντας για το παρελθόν και το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε στο γόνατο, ο Φιλ Τζόουνς καθιστά κατανοητό πως αρκετά πράγματα πήγαιναν πολύ λάθος, όμως, δεν τα γνώριζε και δεν τα έβλεπε ο κόσμος...

«Ήμουν στα πιο χαμηλά που έχω βρεθεί ποτέ ως άνθρωπος... Επέστρεφα στο σπίτι μετά την προπόνηση και ήμουν κομμάτια... Το μυαλό μου ήταν χάλια. Έκλαιγα. Έλεγα στη σύντροφό μου ότι πραγματικά δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω... Υπήρχαν και στιγμή που αισθανόμουν πολύ κακός πατέρας γιατί δεν μπορούσα να μεταδώσω ενέργεια στα παιδιά μου και να παίξω μαζί τους.

Έκανα ό,τι μπορούσα, ακολουθούσα ειδικό πρόγραμμα, έκανα διατροφή, έφτιαξα το σπίτι μου με τέτοιο τρόπο ώστε μόλις επέστρεφα από την προπόνηση να κάθομαι με τις μπότες θεραπείας στον καναπέ και να είναι πάντοτε έτοιμο το μηχάνημα της κρυοθεραπείας. Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι δεν έκανα τα πάντα για να επανέλθω και να είμαι δυνατός.

Ενώνονταν τα κόκκαλα στο γόνατό μου, πονούσα και ήταν πρησμένο το πόδι μου, το έβλεπαν οι αντίπαλοι και έλεγαν "μα καλά, θα παίξει κανονικά;".

Είμαι περήφανος για την καριέρα που έχω κάνει κι όταν τελειώσει αυτό, θ' απολαύσω τη ζωή μου. Οι "πολεμιστές" του πληκτρολογίου θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα δωμάτιά τους, στο σπίτι της μάνας τους, να τρώνε, να πίνουν αναψυκτικά και να κάθονται να γράφουν στο twitter...».

“It was the lowest I’ve ever been. I used to come back and be in bits. My head was a mess."



Phil Jones reveals the true story behind months of injury torment made worse by abuse in the street and criticism even from Rio Ferdinand | @JNorthcroft #MUFC https://t.co/VuJoiTJtr4