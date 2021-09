Μπέρνλι - Άρσεναλ: Ξύλο, καρέκλες και μπουκάλια ανάμεσα στους οπαδούς (vid)

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν στο Turf Moor με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Μπέρνλι με την Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν πάρει τη νίκη με το τελικό 1-0.

Ο Όντεγκααρντ με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ έκρινε το ματς στο Turf Moor για την 5η αγωνιστική της Premier League χαρίζοντας στην ομάδα του Αρτέτα τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ξέσπασαν άγρια επεισόδια κοντά στην εξέδρα των φιλοξενούμενων, με τους άνδρες ασφαλείας ν' αδυνατούν να ελέγξουν την κατάσταση και τα δύο αντίπαλα «στρατόπεδα» των οπαδών να επιδίδονται σε «μάχες» με καρέκλες και μπουκάλια.

Δεν έγινε γνωστό αν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή συλλήψεις από την Αστυνομία...

Fights breaking out between Burnley and Arsenal fans in the away end at full time pic.twitter.com/BlqbgHLelK