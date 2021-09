Ρονάλντο: Η περιουσία του και το μυθικό συμβόλαιο του στην Γιουνάιτεντ (pics & vids)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θυσίασε τα πάντα προκειμένου να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να επιστρέψει στο «Θέατρο των Ονείρων», για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 36χρονος σούπερ σταρ επέστρεψε έπειτα από 12 χρόνια στο «Όλντ Τράφορντ» για να φορέσει και πάλι τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων». Ηδη, η μεταγραφή του έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στις τάξεις των οπαδών της ομάδας αλλά και γενικότερα στην Αγγλία.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε best seller του καλοκαιριού στο αγγλικό ποδόσφαιρο κι έχει ήδη πωλήσεις ύψους 219 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί η επιστροφή του να κόστισε αρκετά στη Γιουνάιτεντ, ωστόσο οι άνθρωποι της ομάδας είδαν ότι υπήρξε τεράστιο όφελος τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο εμπορικό σκέλος, από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

'Ronaldo coming back, 𝗶𝘁'𝘀 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗯𝗲!' ❤️



'He doesn't chase records, 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱𝘀 𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗵𝗶𝗺' 👑



'They compare him and Messi but 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗶𝘀 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀' 🐐



Man Utd fans can't believe Cristiano Ronaldo is back 😍 pic.twitter.com/l7B6KFPsd1