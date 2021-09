Άρσεναλ: Ενδιαφέρεται για τον Γουίλσιρ και του προσφέρει διέξοδο (vid)

Ο Μικέλ Αρτέτα αποκάλυψε πως η Άρσεναλ δεν θέλει ν' αφήσει αβοήθητο τον Τζακ Γουίλσιρ σε αυτό το επαγγελματικό τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει και το λονδρέζικο κλαμπ θα τον βοηθήσει να ξαναβρεί τον εαυτό του και να συνεχίσει το ποδόσφαιρο!

«Είναι παίκτης που τον θαυμάζουν άπαντες στην ομάδα, όχι μονάχα οι οπαδοί και οι παίκτες, αλλά και ολόκληρος ο οργανισμός και το staff του συλλόγου» είπε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Γουίλσιρ, ο οποίος έχει μείνει δίχως ομάδα και έδειχνε να έχει κάνει σκέψεις να τα παρατήσει.

Έχοντας δει την καριέρα του να παίρνει πολύ λάθος εξέλιξη με τους συνεχείς και σοβαρούς τραυματισμούς να μην τον αφήνουν σε ησυχία, ο Γουίλσιρ σε πρόσφατη συνέντευξή του παραδέχθηκε πως υπάρχουν μέρες κατά τις οποίες σκέφτεται πως δεν αξίζει να συνεχίζει να προπονείται και να περιμένει κάτι από το ποδόσφαιρο...

Ο Μικέλ Αρτέτα τόνισε πως η Άρσεναλ θέλει να τον βοηθήσει και ενδιαφέρεται για όσα μπορεί ακόμα να πετύχει ο άλλοτε χαφ της ομάδας, τον οποίο θέλουν όλοι στο κλαμπ να τον ξαναδούν γεμάτο δύναμη και αυτοπεποίθηση στο χορτάρι.

We are in conversations with Jack Wilshere to understand what he needs! 😱



It’s a person and a player who has a huge admiration around everybody, not just the players or fans, but all the staff around here at Arsenal. 🔴



