Επικός Ανρί για Τότεναμ: «Ποιοι είναι αυτοί; Δεν τους ξέρω» (vid)

Επική ήταν η απάντηση του Τιερί Ανρί, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την αναμέτρηση της Ρεν με την Τότεναμ.

Ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός της Άρσεναλ, βρέθηκε στο στούντιο της γαλλικής τηλεόρασης προκειμένου να σχολιάσει τους αγώνες του Europa και του Conference League.

Οταν όμως η κουβέντα πήγε στην αναμέτρηση της Ρεν με την Τότεναμ, ο Ανρί κλήθηκε να πει την άποψή του για τους «πετεινούς». Η απάντησή του όμως ήταν επική καθώς είπε: «Ποιοι; Δεν τους ξέρω», προκαλώντας γέλια στο στούντιο.

Do NOT bring up Tottenham around Thierry Henry 😂 pic.twitter.com/gGWwYLpJAq