Καντέ: Ψωνίζει από μαγαζί της γειτονιάς του και φωτογραφίζεται με... τυχερό πελάτη (pic)

Απλός και... καθημερινός ο Ενγκολο Καντέ, ο οποίος φωτογραφήθηκε με τυχερό πελάτη την ώρα που έκανε τα ψώνια του από τοπικό μαγαζί.

Ταπεινός μέχρι και στα... ψώνια του. Ο Ενγκολό Καντέ δεν ακολουθεί την πεπατημένη των περισσότερων συναδέλφων του με ακριβές αγορές, brands, αυτοκίνητα και γενικότερα ένα υπερπολυτελές lifestyle αλλά αντιθέτως παραμένει απλός και καθημερινός.

Ενδεικτική της προσωπικότητάς του είναι και η φωτογραφία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media και τον απεικονίζει να κάνει τις αγορές του από mini market της γειτονιάς.

Μάλιστα, ο μέσος της Τσέλσι φωτογραφήθηκε και με ένα πελάτη του μαγαζιού και απέδειξε για ακόμη μια φορά πως παρά τη φήμη και τη δόξα παραμένει ένας από τους πιο προσιτούς ανθρώπους που βρίσκονται στην ελίτ του ποδοσφαίρου.

Love Ngolo Kante!!! A fan saw him in Asda a few days ago. pic.twitter.com/p812wZ17Tw