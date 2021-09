Παίκτες της Νιουκάστλ ζητούσαν απεγνωσμένα από τον Ρονάλντο να ανταλλάξουν φανέλες (pic & vid)

Περιζήτητος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ακόμα κι από τους αντιπάλους του, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές της Νιουκάστλ τον κυνηγούσαν, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, για να ανταλλάξουν φανέλες.

Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς κατάφερε να πετύχει δυο γκολ, και να βοηθήσει τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να πάρει τη νίκη με 4-1 επί της Νιουκάστλ. Οπως είναι λογικό όλα τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω του...

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τις «καρακάξες», ο Ρονάλντο είδε τρεις ποδοσφαιριστές των φιλοξενουμένων να του ζητάνε να ανταλλάξουν φανέλες.

Συγκεκριμένα, οι Ισαάκ Χέιντεν, Τζαμάλ Λάσελς και Ζοέλιντον πλησίασαν τον Πορτογάλο αστέρα, αλλά η απάντηση που έλαβαν από τον Ρονάλντο ήταν αρνητική, καθώς τους τόνισε ότι κάποιος άλλος παίκτης της Νιουκάστλ, τους πρόλαβε.

Jamaal Lascelles, Isaac Hayden and Joelinton all asked Ronaldo for his shirt after the game pic.twitter.com/MyLTaXSYsm