Αλεξάντερ – Άρνολντ: Τόση δημιουργία θα τη ζήλευαν και τα κανονικά 10άρια (pics)

Ο Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ με αυτά που κάνει στην Premier League μπέρδεψε τον Σάουθγκεϊτ που τον τοποθέτησε στο κέντρο, όμως, το παιδί είναι φουλ μπακ με μυαλό και ικανότητες 10αριού!

Ο ΤΑΑ, όπως τον αναφέρουν και τον γράφουν για συντομία στον αγγλικό Τύπο, έκανε ξανά το κομμάτι του απέναντι στη Λιντς στο εύκολο 3-0 της Λίβερπουλ στο «Έλαντ Ρόουντ» το βράδυ της Κυριακής.

Κι όχι μόνο έφτιαξε γκολ και ήταν απειλητικός από δεξιά, αλλά απάντησε και στους οπαδούς που τον αποκαλούσαν «άθλια απομίμηση του Κάιλ Γουόκερ», δείχνοντάς τους τ' αυτιά του στον πανηγυρισμό με τον Σαλάχ όταν ο Αιγύπτιος έφτασε στα 100 τέρματα στην Premier League.

Πέρα από τα «σερβιρίσματα», όπου ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έχει φτιάξει πλέον 35 γκολ έναντι των 34 του Πορτογάλου αστέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα, φέτος ο ΤΑΑ έχει δώσει ρεσιτάλ σε δημιουργία συνθηκών για γκολ από πλευράς Λίβερπουλ στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Η ομάδα του Κλοπ είχε 30 τελικές στο ματς με την Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ» και ο Αλεξάντερ – Άρνολντ έφτασε αισίως στη δημιουργία 20 ευκαιριών, τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή του κορυφαίου πρωταθλήματος μέχρι αυτή τη στιγμή!

Μάλιστα, οι αμέσως επόμενοι είναι οι Γκρίλις και Σαλάχ που βρίσκονται στις 13...

Trent Alexander-Arnold has now provided more Premier League assists (35) than Cristiano Ronaldo (34).

Most chances created in the Premier League this season:



20 - Trent Alexander-Arnold

13 - Jack Grealish, Mohamed Salah



Mind the gap.