Νταβίντ Λουίζ: Επιστρέφει στη Βραζιλία μετά από 14 χρόνια (pic)

Στη Βραζιλία έπειτα από 14 χρόνια για λογαριασμό της Φλαμένγκο επιστρέφει ο Νταβίντ Λουίζ.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Άρσεναλ βρήκε τελικά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Φλαμένγκο, μέχρι τον Δεκέμβρη του 2022.

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός θα επιστρέψει στην χώρα του έπειτα από 14 χρόνια, από την τελευταία φορά δηλαδή που άνηκε στο ρόστερ της Βιτόρια, ενώ παράλληλα έχει αγωνιστεί σε Μπενφίκα, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ.

Εως τώρα στην ποδοσφαιρική του καριέρα μετράει 540 εμφανίσεις έχοντας απολογισμό 36 γκολ και 27 ασίστ.

