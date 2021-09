Λίβερπουλ: Δεν θα ρισκάρει με τους τιμωρημένους Βραζιλιάνους (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ έδειξε πως δεν θέλει να τραβήξει κι άλλο το σχοινί και δεν θα ρισκάρει με τη συμμετοχή των τιμωρημένων Βραζιλιάνων στο Κυριακάτικο ματς της Λίβερπουλ με την Λιντς.

Οι Άλισον, Φαμπίνιο και Φιρμίνο έχουν τιμωρηθεί για πέντε μέρες από την σύσταση της Βραζιλίας προς την FIFA έπειτα από τη μη ενσωμάτωσή τους στην αποστολή της εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022.

Λόγω των «κόκκινων περιοχών», όπως έχουν χαρακτηριστεί στο σχέδιο της Κυβέρνησης, οι τρεις Βραζιλιάνοι - όπως συνέβη επίσης και με τους Έντερσον, Τιάγκο Σίλβα, Ραφίνια, Φρεντ και Γκάμπριελ Ζέσους - δεν ταξίδεψαν στο Σάο Πάουλο και η Ομοσπονδία της Βραζιλίας επικοινωνώντας με την FIFA οδήγησε στην ποινή.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα κλαμπ της Premier League, παρά τις ενστάσεις που εξέφραζαν οι ομάδες, αποφασίσει να μην υπακούσει στην τιμωρία, τότε κινδυνεύει με ήττα στα χαρτιά, κάτι που τελικά δεν θέλει να υποστεί η Λίβερπουλ.

«Η μεγαλύτερη τιμωρία είναι για τους παίκτες, όχι για τις ομάδες, γιατί τους απαγορεύεται να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Να παίζουν ποδόσφαιρο...» είπε ο Κλοπ και έδειξε πως δεν πρόκειται να πιέσει καταστάσεις...

🗣 "The real punishment is for the players because they can't play, it's what they love to do."



Jurgen Klopp confirms it's unlikely that Roberto Firmino, Alisson and Fabinho will feature for Liverpool after travelling for international duty pic.twitter.com/o9tZPjJa5z