Σίτι: Με τον τρίτο τερματοφύλακα Σκοτ Κάρσον κόντρα στη Λέστερ (pic)

Από τη στιγμή που οι Έντερσον και Ζακ Στέφεν δεν θα είναι διαθέσιμοι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα αναγκαστεί να ρίξει στη μάχη με την Λέστερ (11/09, 17:00) τον τρίτο τερματοφύλακα της ομάδας, Σκοτ Κάρσον.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επέβαλε τιμωρία στην Μάντσεστερ Σίτι και τις υπόλοιπες αγγλικές ομάδες που δεν επέτρεψαν σε Βραζιλιάνους να ταξιδέψουν και να ενταχθούν στα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Συγκεκριμένα η FIFA τιμωρεί τους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές της Premier League με ποινή πέντε ημερών. Ετσι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην προσεχή αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Αυτό προκάλεσε έντονο προβληματισμό στον Πεπ Γκουαρδιόλα καθώς είδε τον Έντερσον να βγαίνει εκτός μάχης αλλά και Ζακ Στέφεν, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ετσι, δεν έχει άλλη λύση από το να επιστρατεύει τον τρίτο τερματοφύλακα, Σκοτ Κάρσον, για το ερχόμενο ματς πρωταθλήματος με τη Λέστερ. Αυτή θα είναι και η δεύτερη συμμετοχή του 36χρονου γκολκίπερ με τους «Πολίτες», καθώς το ντεμπούτο του πραγματοποίησε πριν από μερικούς μήνες κόντρα στη Νιουκάστλ κι αγωνίστηκε στην Premier League, μετά από 10 χρόνια.

Understand Brazil have asked FIFA to invoke five-day rule, so eight PL players can't play this weekend - affects Liverpool, Man City, Leeds, Man Utd, Chelsea. Thiago Silva and Fred can't play on Tuesday either. Richarlison can play for Everton v Burnley on Monday.