Κριστιάνο: Ο κόσμος της Γιουβέντους τρόλαρε τη Γιουνάιτεντ για τις εκτελέσεις φάουλ (pics)

Αν και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ελάχιστα τους ενδιαφέρει ό,σα έκανε ο Κριστιάνο στο Τορίνο στο κομμάτι των γκολ με εκτελέσεις φάουλ, ο κόσμος της Γιουβέντους βρήκε ευκαιρία να χλευάσει τον Πορτογάλο για την κάκιστη επίδοση που είχε με τη μπάλα στημένη...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη βοήθεια της τεχνολογίας κατάφερε να κάνει τον κόσμο της ομάδας ν' ανυπομονεί ακόμα περισσότερο για τη στιγμή που θα ξαναδεί τον CR7 με την κόκκινη φανέλα στο «Ολντ Τράφορντ».

Ένα γραφικό με τον Πορτογάλο έτοιμο να εκτελέσει φάουλ, την στάση του σώματός του όπως ακριβώς ορίζει η ποδοσφαιρική του ταυτότητα τόσα χρόνια και το βλέμμα καρφωμένο στο στόχο, έγινε βορά στα χέρια των οπαδών της Γιουβέντους.

Εκείνοι μέσω social media θυμήθηκαν την κάκιστη επίδοση του Κριστιάνο στα γκολ με εκτελέσεις φάουλ και τρόλαραν ασύστολα την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Forget the nostalgia and literally get a highlight reel of his free-kicks from Juventus. Hope this isn't coming anytime soon. https://t.co/fCMeV0PWgM