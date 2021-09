Φήμες ότι η βασίλισσα Ελισάβετ ζήτησε υπογεγραμμένη φανέλα του Ρονάλντο (pic)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ, η βασίλισσα Ελισάβετ ζήτησε υπογεγραμμένη τη φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η 95χρονη «γαλαζοαίματη» φαίνεται πως είναι μεγάλη θαυμάστρια του Πορτογάλου αστέρα, ο οποίος πρόσφατα έγινε ο απόλυτος σκόρερ και σε επίπεδο εθνικών ομάδων με τα 111 τέρματα.

Γι' αυτό και όπως αναφέρει το «Goal.com, παρήγγειλε 80 εμφανίσεις του Πορτογάλου σούπερ σταρ για τη βασιλική αυλή ενώ το πιο εντυπωσιακό όλων είναι ότι ζήτησε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να λάβει στα χέρια της την πρώτη φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο και μάλιστα υπογεγραμμένη.

Βέβαια, το εν λόγω δημοσίευμα, αναφέρει ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είναι οπαδός της Γουέστ Χαμ, ενώ από το Παλάτι δεν επιβεβαιώνεται ότι έχει προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Queen Elizabeth has personally requested that #mufc reserve the first shirt to be signed by Cristiano Ronaldo, meaning Ronaldo becomes the only human being Queen Elizabeth has asked for an autograph. [@sis] pic.twitter.com/UaaQ9VX43a