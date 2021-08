Η Αρσεναλ απέκτησε τον Τομιγιάσου από τη Μπολόνια

Στο χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της στο πρωτάθλημα, η Άρσεναλ φτάνει να έχει διαθέσει 173 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, αφού πήρε και τον Τομιγιάσου από την Μπολόνια!

Δίνοντας τον Έκτορ Μπεγερίν στη Ρεάλ Μπέτις, η Άρσεναλ ενισχύθηκε με τον Τακεχίρο Τομιγιάσου. Το ποσό της μεταγραφής έφτασε στα 23 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και ο πρώην αμυντικός της Μπολόνια ανακοινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Ιάπωνας αμυντικός είχε γίνει στόχος και της Τότεναμ πριν εκείνη πάρει τον Ρομέρο από την Αταλάντα, ενώ, το 2019 η Μπολόνια τον είχε κάνει δικό της από την Σεντ Τρούιντεν έναντι μόλις 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW