Ο Σαντιάγο Μουνιός στη Νιούκαστλ: Το σενάριο της ταινίας «Goal» έγινε πραγματικότητα! (pic & vid)

Το διάσημο φιλμ με ήρωα τον Σαντιάγο Μουνιές που κατακτά το αγγλικό ποδόσφαιρο ως παίκτης της Νιούκαστλ γίνεται πραγματικότητα, με τις Καρακάξες να ανακοινώνουν τον 19χρονο Μεξικανό φορ, Σαντιάγο... Μουνιός, χρησιμοποιώντας το σλόγκαν από τον τίτλο της ταινίας!

Το πλέον... κινηματογραφικό deal της φετινής μεταγραφικής περιόδου ανήκει με διαφορά στη Νιούκαστλ! Σχεδόν 16 χρόνια από την πρώτη προβολή του «Goal» στις κινηματογραφικές αίθουσες, της πιο διάσημης ποδοσφαιρικής ταινίας του 21ου αιώνα, οι Καρακάξες αντέγραψαν το σενάριο και ανακοίνωσαν στην πραγματικότητα την απόκτηση του Σαντιάγκο Μουνιός, ενός 19χρονου Μεξικανού επιθετικού, όπως ακριβώς και ο χαρακτήρας της ταινίας του 2005, Σαντιάγκο Μουνιές!

Η ομάδα του Στίβεν Μπρους καλωσόρισε τον ανερχόμενο φορ από τη Σάντος Λαγκούνα (δανεικός με οψιόν αγοράς) με το σλόγκαν του φιλμ «The Dream Begins» (Το όνειρο ξεκινάει), σε μια κίνηση που δεν άργησε να θυμίσει στο ποδοσφαιρικό κοινό το ταξίδι ανέλιξης του Kuno Becker (παίζει τον ρόλο του Μουνιές στο Goal) από τις φτωχογειτονιές του Λος Άντζελες μέχρι την ανέλιξή του στην Premier League με τη φανέλα των Μάγκπαϊζ.





Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.



