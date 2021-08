Ρονάλντο: Εχει περισσότερους followers στο Instagram, απ' ότι έχουν και οι 20 ομάδες της Premier League (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει περισσότερους ακόλουθους στο Instagram, απ' ότι έχουν και οι 20 ομάδες της Premier League μαζί!

Η αντίστροφη μέτρηση για το ντεμπούτο του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει. Ο Πορτογάλος αστέρας πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και όπως όλα δείχνουν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τη Νιουκάστλ στις 11 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής του στους «κόκκινους διαβόλους», έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς συγκέντρωσε περισσότερα από 12 εκατομμύρια likes, επίδοση που εμφανίζεται πρώτη φορά στους λογαριασμούς κάποιας ομάδας ή αθλητή.

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι ο 36χρονος επιθετικός έχει 335 εκατομμύρια ανθρώπους να τον ακολουθούν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Την ίδια ώρα που και οι 20 ομάδες της Premier League έχουν 184 εκατομμύρια followers μαζί!

Cristiano Ronaldo has more Instagram followers than every Premier League club combined 🤯 pic.twitter.com/8LnOsU01m6