Ρούμπεν Ντίας: Υπέγραψε νέο 6ετές συμβόλαιο με τη Σίτι!

Ο Ρούμπεν Ντίας έδειξε στην Μάντσεστερ Σίτι πως είναι... φλέβα χρυσού για την άμυνα και η οιμάδα του πρόσφερε νέο 6ετές συμβόλαιο για να συνεχίσει να στελεχώνει με ασφάλεια τα μετόπισθεν!

Ο Ρούμπεν Ντίας μετράει μόλις έναν χρόνο παρουσίας στους «πολίτες» αφού μετακινήθηκε από την Μπενφίκα τον περασμένο Σεπτέμβρη κι όμως έχει καταφέρει ήδη να προκαλέσει τρομερό αντίκτυπο με τις ικανότητές του.

Είναι ένας από τους λόγους που η αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επέστρεψε στα πρωταθλήματα μετά το «διάλειμμα» του 2020, όταν η Λίβερπουλ βρέθηκε στην κορυφή για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια.

Από το πρωί της Δευτέρας ο Ρούμπεν Ντίας δεσμεύεται πλέον με νέο συμφωνητικό με τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ μέχρι και το 2027, έχοντας ήδη συμπληρώσει 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχει ένα γκολ, έχει μετάλλια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του LeagueCup, έχει μετάλλιο φιναλίστ του Champions League, αναδείχθηκε κορυφαίος της περασμένης Premier League και μάλιστα κέρδισε και τις περισσότερες ψήφους από την Ένωση Συντακτών Ποδοσφαίρου για τον καλύτερο της περσινής χρονιάς!

