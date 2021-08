Ρονάλντο: Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με την Γιουνάιτεντ (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον αγώνα με την Νιουκάστλ στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Πορτογάλος αστέρας θα αγωνίζεται ξανά, μετά από το 2009, με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» έβγαλαν 15 εκατομμύρια ευρώ συν 8 σε μπόνους στη Γιουβέντους για τον κάνουν ξανά δικό τους.

Το πρωί της Δευτέρας (30/08) ο Ρονάλντο ολοκλήρωσε και τα απαραίτητα ιατρικά τεστ στην πατρίδα του και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά προκειμένου να ντυθεί ξανά με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Οσον αφορά αυτό που όλοι οι φίλαθλοι της Γιουνάιτεντ αγωνιούν, το ντεμπούτο του, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ελπίζει να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει, μετά την διακοπή πρωταθλήματος, στο παιχνίδι με τη Νιουκάστλ στις 11 Σεπτεμβρίου (17:00) στο «Ολντ Τράφορντ».

«Ελπίζω να αντιμετωπίσει την Νιουκάσλ στις 11 Σεπτέμβρη. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Είναι ένα φοβερό παιδί, ή άντρας πλέον, ήταν παιδί όταν παίζαμε μαζί. Προφανώς και οι παίκτες είναι ενθουσιασμένοι. Ορισμένοι έχουν παίξει μαζί και στην εθνική τους ομάδα. Βλέπετε τους φιλάθλους, είναι ενθουσιασμένοι. Αυτό κάνει, είναι ένας απίστευτος παίκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νορβηγός τεχνικός στο BBC.

🗣 "Get him back to Manchester with Bruno."



Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer is hopeful Cristiano Ronaldo will be available as soon as possible, with the final paperwork for his transfer from Juventus now to be finalised ✍️ pic.twitter.com/eZ1e45orky