“Welcome to Manchester”: Το τρολάρισμα της Γιουνάιτεντ στη Σίτι για τον Ρονάλντο (pic)

Διαφημιστικές πινακίδες στην πόλη από τη Γιουνάιτεντ με τη φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο, εννοώντας ξεκάθαρα ότι μία είναι η ομάδα του Μάντσεστερ.

Εκεί που η Σίτι φαινόταν να βρίσκεται κοντά στην τρελή απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, τελικά η Γιουνάιτεντ έκανε την ανατροπή με τη μεγάλη επιστροφή του στο “Ολντ Τράφορντ”. Αυτή την ευκαιρία εννοείται δεν γινόταν οι Κόκκινοι Διάβολοι να την αφήσουν ανεκμετάλλευτη.



Οπότε, σε διάφορα σημεία της πόλης εμφανίστηκαν διαφημιστικές πινακίδες, στις οποίες το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: “Welcome to Manchester” με τη φωτογραφία του Πορτογάλου θρύλου, εννοώντας ξεκάθαρα ότι μία είναι η ομάδα του Μάντσεστερ.

Cristiano Ronaldo billboards appear around Manchester trolling Man City after Man Utd transferhttps://t.co/09EKkBLZ7j pic.twitter.com/g5SOIANIHF