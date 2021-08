Κριστιάνο Ρονάλντο: Επένδυση στο «τώρα» και τους τίτλους (pics & vids)

Οι μεγάλες αγάπες, αν κάποτε χάσουν το δρόμο, κάποια στιγμή θα συναντηθούν ξανά. Και ο ποδοσφαιρικός έρωτας του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μπορεί να οδηγήσει στο επιστέγασμα με λαμπερά τρόπαια.

Ο CR7, παρά τις σκέψεις που έκανε και τις επαφές που είχε με τη Σίτι, δεν θα μπορούσε να ξεχάσει όσα ήδη έχει ζήσει με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όλες εκείνες τις στιγμές που γιγάντωσαν την υστεροφημία και τ' όνομά του στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Όλα εκείνα που του έλεγε σαν συμβουλές ζωής ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τα οποία ο Σκωτσέζος θρύλος προφανώς του επανέλαβε στο τηλέφωνο, όπου μίλησαν το πρωί της Παρασκευής πριν τη μεγάλη ανατροπή και το τεράστιο come-back του Πορτογάλου στο «Ολντ Τράφορντ».

Cristiano Ronaldo and Sir Alex Ferguson ❤️



🏆 Two legendary Manchester United figures celebrate their Champions League success in 2008...



Who'd have thought Cristiano would one day return to Old Trafford? pic.twitter.com/i5wt8m3xcT August 27, 2021

Η Γιουνάιτεντ με το 2ετές συμβόλαιο που πρόσφερε στον Ρονάλντο, στα 36 του χρόνια, δείχνει πως ένας τεράστιος κύκλος, μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική αγάπη ανάμεσα σε ένα κλαμπ κι έναν ποδοσφαιριστή, θα κλείσει όπως ακριβώς πρέπει.

Με επανασύνδεση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία πράγματα και να επαναφέρει τους «κόκκινους διαβόλους» σε τροχιά κορυφής στην Premier League έπειτα από πολλά χρόνια.

Ο κορυφαίος όλων στο σκοράρισμα από το ντεμπούτο του στο Μάντσεστερ

Με τον Λιονέλ Μέσι μπορεί να έχουν επιδοθεί σε πολλές μάχες σκοραρίσματος όσο ήταν μαζί στην Ισπανία, αλλά και στο επίπεδο του Champions League.

Παρ' όλα αυτά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να υπερηφανεύεται για την κορυφαία επίδοση όλων από την ημέρα που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να τον κάνει δικό του παίκτη... εν μία νυκτί, έπειτα από ένα ματς των «κόκκινων διαβόλων» απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην οποία ανήκε ο CR7 μέχρι και το 2003, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν έχει σταματήσει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα.

Σε σύνολο 476 εμφανίσεων σε ό,τι αφορά στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Κριστιάνο άλλωστε να έχει περάσει από Premier League, LaLiga και Serie A, από την 16η Αυγούστου του 2003, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ απ' οποιονδήποτε άλλον.

Και από τον Λιονέλ Μέσι (που μετράει δυο τέρματα λιγότερα και έχει πλέον αφήσει την Ισπανία για να παίξει στην Ligue1 με την Παρί), αλλά και από αστέρες όπως οι Ιμπραΐμοβιτς, Λεβαντόφσκι, Καβάνι, Αγουέρο, Σουάρες και άλλοι. Φυσικά δεν μιλάμε για μια σύγκριση με κοινή αρχή για όλους, ωστόσο, οι διαφορές είναι τεράστιες με εκείνους που βρέθηκαν αργότερα σε κάποια από τις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Πρώτος στις σημαντικές κατηγορίες στην τριετία της Γιουβέντους

Tο 2018, όταν ο Κριστιάνο μετά από ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να φύγει γιατί είχε ραγίσει το γυαλί της σχέσης του με τον Φλορεντίνο Πέρεθ (προτού το ξανακολλήσουν) και του παρουσιάστηκε νέα πρόκληση στην Ιταλία, η Γιουβέντους τον έκανε δικό της. Η «Γηραιά Κυρία» εκτοξεύθηκε σε έσοδα από εμπορική εκμετάλλευση του brand name του CR7, ο ενθουσιασμός των οπαδών έπιασε ταβάνι και η ομάδα έγινε αυτομάτως το απόλυτο φαβορί τόσο για την Serie A στα χρόνια της παρουσίας του Κριστιάνο, όσο φυσικά και για το Champions League.

Και μπορεί το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να μην έφτασε ποτέ στο Τορίνο όσο κι αν το πάλεψε ο Ρονάλντο, παρ' όλα αυτά, φεύγοντας από εκεί για να επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη, την Γιουνάιτεντ, ξέρει ότι προκάλεσε πολύ θετικό αντίκτυπο. Για την ακρίβεια, έβαλε τ' όνομά του σε μεγάλες και σημαντικές κορυφές!

Από αυτή των γκολ που πέτυχε, μέχρι και τα τέρματα δίχως να πρόκειται για πέναλτι, τις τελικές ενέργειες και τα προσδοκώμενα γκολ από δικές του προσπάθειες. Υστέρησε σε επίπεδο ασίστ στο πρωτάθλημα, ήταν 3ος σε ό,τι αφορούσε στις επαφές στην αντίπαλη περιοχή, ενώ, ήταν 7ος στις φορές που ανέλαβε το «ένας με έναν».

Δείτε όσα κατάφερε στους «μπιανκονέρι»:

Cristiano Ronaldo scored 29 league goals last season, more than Marcus Rashford (11), Edinson Cavani (10) and Mason Greenwood (7) managed in the Premier League combined.



Just look at his full Serie A stats. 😳 pic.twitter.com/4GrSfLYHAy — Squawka Football (@Squawka) August 27, 2021

Η Γιουνάιτεντ φρόντισε για την επίθεση

Έπειτα από τις «φωνές» του Γκάρι Νέβιλ και τις απορίες για το γεγονός πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έκανε καμία κίνηση για τον Χάρι Κέιν όσο παρέμενε ανοιχτό το θέμα του Άγγλου στράικερ προτού ανακοινώσει την παραμονή του στην Τότεναμ, η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έδωσε την απάντησή της.

Ναι μεν δεν επένδυσε στο μέλλον όπως θα μπορούσε να κάνει με τον αρχηγό των «σπιρουνιών», ωστόσο, έδειξε ότι θέλει επιτυχίες εδώ και τώρα!

Η προσθήκη του Κριστιάνο Ρονάλντο στην επίθεση, μαζί με τις ήδη υπάρχουσες επιλογές για τον Σόλσκιερ αναφορικά με τους ανθρώπους που μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις αλλά και να στείλουν τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, βγάζει τρομερά κερδισμένη την Γιουνάιτεντ.

Και μάλιστα, ο CR7 μπορεί να βελτιώσει και να εμπνεύσει τους γύρω του, ιδίως παίκτες όπως οι Ράσφορντ, Μαρσιάλ, Σάντσο και Γκρίνγουντ, ενώ, φυσικά, υπάρχει και ο Έντινσον Καβάνι που ναι μεν είναι πολύπειρος και «πολυβόλο», όμως κι αυτός μπορεί να κάνει ακόμα πιο μεγάλα πράγματα εφόσον βρει κουμπιά συνεργασίας με τον Πορτογάλο.

Man United have got some serious depth 😳 pic.twitter.com/5T6cCPSYty — ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2021

Arrived as a rising star. ⭐️



Came back as a legend. 🎖 pic.twitter.com/AphfK1EhEt — 433 (@433) August 27, 2021

Photo Credits: GettyImages