«Η μεταγραφή του Ρονάλντο μπορεί να σημαίνει την έξοδο του Στέρλινγκ» (pic)

Λέτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο να... διώξει τον Στέρλινγκ από τη Μάντσεστερ Σίτι; Αυτό, πάντως, υπάρχει ως ενδεχόμενο.

Σε ρυθμούς Κριστιάνο Ρονάλντο κινούνται τις τελευταίες μέρες στο Μάντσεστερ.

Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς παραμένει στα πλάνα του Γκουαρντιόλα με ή χωρίς Ρονάλντο. Το ίδιο δεν συμβαίνει όμως και με τον Στέρλινγκ, ο οποίος θα μπορούσε να δει την πόρτα της εξόδου. Αν φυσικά ερχόταν κι η κατάλληλη πρόταση. Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Μένει να δούμε πώς θα εξελιχτεί, αρχικά, η υπόθεση της μεταγραφής του Πορτογάλου σούπερ σταρ στους «πολίτες».

Manchester City are also working on the outgoings to proceed with official bid to sign Cristiano Ronaldo from Juventus. Raheem Sterling could leave Man City if right bid arrives. 🔵🇵🇹 #MCFC



Cristiano Ronaldo he wants to leave. Gabriel Jesus will stay - as Pep wants to keep him.