Λουκάκου στους συμπαίκτες τους: «Θα μάθω σε όλους σας πώς να σκοράρετε» (vid)

Ο Ρομέλου Λουκάκου βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και αυτό φροντίζει να το δείχνει και στις προπονήσεις με την Τσέλσι, με τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν για τα πανέμορφα γκολ που πετυχαίνει.

Ο Βέλγος επιθετικός επέστρεψε στην Αγγλία και την Premier League, για λογαριασμό της Τσέλσι, με τους «μπλε» να βγάζουν 115 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία τους για την απόκτηση του. Ο 28χρονος στράικερ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του με τη νέα του, καθώς πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Τσέλσι 9 χρόνια και 360 ημέρες μετά το ντεμπούτο του και παράλληλα έγινε και ο 20ος στην all-time λίστα σκόρερ της Premier League ξεπερνώντας τον Ίαν Ράιτ.

Ο Λουκάκου ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι της ομάδας του που είναι αυτό κόντρα στην Λίβερπουλ το Σάββατο (28/08, 19:30) στο «Άνφιλντ». Σε πρόσφατη προπόνηση της ομάδας του πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα, το οποίο άφησε άφωνους όλους τους συμπαίκτες του που είχαν τα βλέμματα στραμμένα πάνω του.

Αμέσως μετά το γκολ ο Βέλγος άσος γύρισε προς το μέρος τους και τους τόνισε πως: «Θα σας μάθω πώς να σκοράρετε. Εναν προς έναν».

“I’ll teach you all how to score, one by one.” 🤣 pic.twitter.com/PUnA5cNnWo