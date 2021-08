Γκουαρδιόλα: «Μετά από επτά χρόνια σε μία ομάδα θα πρέπει να σταματήσω για λίγο»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποκάλυψε ότι επιθυμία του είναι να αποσυρθεί για κάποιο χρονικό διάστημα από τους πάγκους, μετά την θητεία του στην Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να ξεκουραστεί.

Ο 50χρονος τεχνικός προανήγγειλε την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα. Ο Γκουαρδιόλα τον περασμένο Νοέμβριο υπέγραψε νέα συμφωνία με τους «Πολίτες» η οποία θα τον κρατήσει στην Αγγλία μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Επειτα όμως ο έμπειρος προπονητής δεν θα ανανεώσει με την Μάντσεστερ Σίτι, καθώς επιθυμία του είναι να ξεκουραστεί και στη συνέχεια να αναλάβει μία εθνική ομάδα, ακόμη και απ' τη Λατινική Αμερική.

«Θα χρειαστεί να κάνω ένα διάλειμμα μετά από 7 χρόνια στην Σίτι. Πρέπει να σταματήσω και να δω, να μάθω από άλλους προπονητές. Και μετά ίσως να συνεχίσω. Θα ήθελα να προπονήσω μια ομάδα για ένα Euro, ένα Copa America ή ένα Mundial. Μια εθνική ομάδα είναι το επόμενο βήμα. Αν υπάρξει μια πιθανότητα, μια εθνική ομάδα θα είναι η επόμενη πρόκληση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση που όντως αποφασίσει να ξεκουραστεί, τότε αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Γκουαρδιόλα το κάνει. Το 2012 μετά την Μπαρτσελόνα, ο τεχνικός της Σίτι, είχε μετακομίσει για ένα χρόνο στην Νέα Υόρκη. Εκεί ανασυγκροτήθηκε και μετά από έναν χρόνο ανέλαβε την Μπάγερν, όπου και σε 3 χρόνια κατέκτησε ισάριθμα πρωταθλήματα.

