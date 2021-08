Άρσεναλ: Το μεσαίο δάχτυλο της συζύγου του Εντού σε οπαδούς των Γκάνερς (vid)

Η σύζυγος του αθλητικού διευθυντή της Άρσεναλ, Εντού, ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο σε οπαδούς των Γκάνερς, οι οποίοι ζητούσαν την απομάκρυνση του Βραζιλιάνου και του Μίκελ Αρτέτα.

Η Άρσεναλ γνώρισε την εντός έδρας ήττα (0-2) από την Τσέλσι για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League κάνοντας τη χειρότερη εκκίνηση εδώ και 118 χρόνια και οι οπαδοί των Γκάνερς είναι έξαλλοι τόσο με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Εντού, όσο και με τον προπονητή, Μίκελ Αρτέτα.

Μάλιστα, ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση του Βραζιλιάνου και αυτό έφερε την άμεση αντίδραση της συζύγου του, η οποία παρακολούθησε το λονδρέζικο ντέρμπι από τα επίσημα του Emirates.

Η Πάουλα ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς που πλησίασαν προς το μέρος της:

Fan having a go at Edu yesterday, then Edu’s wife gives him the 1 finger salute pic.twitter.com/MzzcFZNK62