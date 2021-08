Μάντσεστερ Σίτι: Τιμά με αγάλματα τους Κομπανί και Σίλβα (pics)

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς δημιούργησε δύο αγάλματα για να τιμήσει τους Βινσέντ Κομπανί και Νταβίντ Σίλβα.

Λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι με την Άρσεναλ (28/08, 14:30), η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε πως πριν τη σέντρα του εν λόγω παιχνιδιού θα τιμήσει τους δύο ποδοσφαιριστές Βινσέντ Κομπανί και Νταβίντ Σίλβα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Ο Βέλγος στόπερ ο οποίος αποχώρησε το 2019, έπειτα από 11χρονη προσφορά και κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 2 FA Cup και 4 League Cup θα έχει το δικό του άγαλμα, το οποίο δημιουργήθηκε προς τιμήν του από τον καλλιτέχνη, Άντι Σκοτ. Οπως επίσης με τον ίδιο τρόπο οι «Πολίτες» θα τιμήσουν και τον Νταβίντ Σίλβα, ο οποίος κατά την παρουσία του στην Σίτι, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα και άλλες δύο φορές το Κύπελλο.

Επίσης, η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει ακόμη ένα άγαλμα για λογαριασμό του αρχισκόρερ της, Σέρχιο Αγουέρο, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2022.

Leaked: The Vincent Kompany and David Silva statues have been pictured under construction, and will be captured in steel. [via @djwskyblu ] pic.twitter.com/A3D3cRFV32

We can reveal that award-winning sculptor Andy Scott was the artist who won the commission to create permanent statues of Club legends @VincentKompany, @21LVA and @aguerosergiokun.



