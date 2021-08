Αρσέναλ - Τσέλσι: Πρώτο γκολ ο Λουκάκου με τους Μπλε και 0-1 (vid)

O Ρομελού Λουκάκου άνοιξε το σκορ (0-1) για την Τσέλσι στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Τσέλσι (και στις δύο θητείες).

Η Άρσεναλ υποδέχτηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/8) την Τσέλσι στο κλασικό λονδρέζικο ντέρμπι για τη δεύτερη αγωνιστική και οι Μπλε άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό. Με ποιον άλλον; Με τον Ρομελού Λουκάκου.

Ο 28χρονος Βέλγος - ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, καθώς αποκτήθηκε αντί 115 εκατομμυρίων ευρώ από την Ίντερ - στο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του στην Τσέλσι, νίκησε τον Μπερντ Λένο και έκανε το 0-1.

Μάλιστα είναι το πρώτο του γκολ γενικά με τη φανέλα της Τσέλσι. Δεν είχε σκοράρει στις 15 συμμετοχές της πρώτης του θητείας - το μεγαλύτερο μέρος της οποίας το πέρασε ως δανεικός - βρήκε όμως δίχτυα στην 16η. Είναι ο 20ός all time σκόρερ της Premier League. Αυτό ήταν το 114ο του γκολ και άφησε πίσω του τον Ίαν Ράιτ.

