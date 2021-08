Άρσεναλ: Αποδεκατισμένη κόντρα στην Τσέλσι, εκτός και ο Μπεν Γουάιτ λόγω κορονοϊού (pic)

Με αρκετές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Άρσεναλ στο ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Εμιρέιτς» στις 18:30, για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Πριν από μερικές ημέρες η Άρσεναλ ανακοίνωσε ότι οι Ομπαμεγιάνγκ, Λακαζέτ, Γουίλιαν και Ρούναρσον διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό κι έτσι δύσκολα θα προλάβουν να είναι έτοιμοι για το ντέρμπι με την Τσέλσι (22/08, 18:30).

Βέβαια, πιθανότητες για να αγωνιστεί απόψε κόντρα στους «μπλε» έχει ο Γκαμπονέζος φορ τα αποτελέσματα του νέου τεστ για κορονοϊό βγήκαν αρνητικά. Ωστόσο ακόμα κι έτσι ο Μικέλ Αρτέτα ενδεχομένως να μην ρισκάρει με την χρησιμοποίησή του.

Πάντως ο 39χρονος Ισπανός αμυντικός έχει ακόμη ένα πρόβλημα να διαχειριστεί ενόψει του ντέρμπι. Ο Μπεν Γουάιτ, ο οποίος αποκτήθηκε αντί 60 εκατομμυρίων ευρώ δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του, με τα αγγλικά Μέσα να κάνουν λόγο ότι διαγνώστηκε κι αυτός θετικός στον κορονοϊό.

Εκτός μάχης είναι και ο Γκανέζος μέσος Τόμας Πάρτεϊ και ο Βραζιλιάνος αμυντικός Γκαμπριέλ.

🚨 Ben #White has been ruled out of #Arsenal’s squad vs #Chelsea today after testing positive for COVID_19! pic.twitter.com/CD39tqvkpA