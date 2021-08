Οπαδός της Άστον Βίλα κάλυψε με μονωτική ταινία το όνομα του Γκρίλις από την φανέλα του (pic & vid)

Φίλαθλος της Άστον Βίλα εθεάθη στο ματς της ομάδας του με την Νιούκαστλ να φοράει μια φανέλα που έχει κρυμμένο το όνομα του Τζακ Γκρίλι με μονωτική ταινία.

Ο 25χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός πριν από μερικές ημέρες υπέγραψε συμβόλαιο έξι ετών με τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι τον απέκτησαν από την Άστον Βίλα αντί του ποσού των 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Πλέον οι «χωριάτες» συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς τον Τζακ Γκρίλις, ο οποίος μάλιστα σκόραρε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «Πολιτών».

Η Άστον Βίλα από την πλευρά της επικράτησε με 2-0 της Νιουκάστλ, αλλά ένας οπαδός της δεν ήταν και ιδιαίτερα χαρούμενος καθώς όπως φαίνεται δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την αποχώρηση του πρώην αρχηγού της ομάδας του.

Γι' αυτό και θέλησε να καλύψει τη φανέλα που είχε το όνομα του Τζακ Γκρίλις με μία μονωτική ταινία.

I rate the pettiness of this Villa fan. Putting tape over Grealish's name on his shirt pic.twitter.com/OtNcSbD33q