Λίβερπουλ - Μπέρνλι: Ενδεκάδα με αριθμούς 1έως 11 οι φιλοξενούμενοι (pic)

Old school ενδεκάδα από την Μπέρνλι με αριθμούς στις φανέλες από 1 ως το 11 στο Άνφιλντ κόντρα στη Λίβερπουλ. Πρώτη φορά παρατηρείται σε ματς Premier League από την Τσάρλτον του 1998/99 σύμφωνα με το Football Daily.

Η Μπέρνλι φιλοξενείται το μεσημέρι του Σαββάτου (21/8, 14:30, Cosmote Sports 1, Live Gazzetta) από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και ο προπονητής των Κλάρετς επέλεξε μια old school ενδεκάδα όσον αφορά στους αριθμούς στις φανέλες των παικτών που την απαρτίζουν.

Έντεκα παίκτες από 1 ως το 11! Σύμφωνα με το Football Daily αυτό παρατηρείται για πρώτη φορά σε επίπεδο Premier League από τη σεζόν 1998/1999, όταν το είχε κάνει η Τσάρλτον.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Μπέρνλι: Πόουπ, Λόουτον, Ταρκόβσκι, Μι, Τάιλορ, Γκούντμουντσον, Μπράουνχιλ, Κορκ, ΜακΝιλ, Γουντ, Μπαρνς.

