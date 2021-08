Λίβερπουλ: To συγκινητικό video με το μήνυμα του Κλοπ στους οπαδούς για την επιστροφή κόσμου στο Άνφιλντ (vid)

Ο κόσμος της Λίβερπουλ επιστρέφει στο Άνφιλντ για πρώτη φορά μετά τον κορονοϊό και την κατάκτηση της Premier League και οι Ρεντς ετοίμασαν ένα συγκινητικό video με το μήνυμα του Γιούργκεν Κλοπ.

Η Λίβερπουλ υποδέχεται το μεσημέρι του Σαββάτου (21/8, 14:30) την Μπέρνλι για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League και το Άνφιλντ ανοίγει και πάλι τις πύλες του στον κόσμο μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού και για πρώτη φορά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι Ρεντς εγκαινιάζουν την επιστροφή στην... κανονικότητα με ένα συγκινητικό video, στο οποίο ο Γιούργκεν Κλοπ απευθύνει μήνυμα προς τους οπαδούς της ομάδας. «Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μάς λείψατε», λέει ο Γερμανός προπονητής.

«Το πρώτο παιχνίδι που είδα ήταν στo χωριό μου. Ένιωσα αμέσως ότι είμαι μέρος της πρώτης ομάδας ακόμα κι αν ήμουν μόλις 8-9 χρονών. Ήμουν φίλαθλος πολύ πριν γίνω ποδοσφαιριστής. Ένα καλό ποδοσφαιρικό κοινό έχει ποδοσφαιρική γνώση. Ένα καλό ποδοσφαιρικό κοινό γνωρίζει αρκετά, ξέρει πώς να βοηθήσει. Ένα καλό ποδοσφαιρικό κοινό είναι ισχυρό, συναισθηματικό.

Ένα καλό ποδοσφαιρικό κοινό είναι έτοιμο να πηδήξει στον αέρα κυριολεκτικά. Ένα καλό ποδοσφαιρικό κοινό είναι το παιχνίδι. Ό,τι κι αν πούμε εκεί έξω υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο, αλλά αν αγαπάς το παιχνίδι, αν νιώθεις μέρος ενός συλλόγου, μιας οικογένειας, τότε γι' αυτά τα 90, 95 λεπτά μπορείς να ξεχάσεις όλα τα πράγματα γύρω σου. Κι αυτό είναι που λέω στα παιδιά: ότι εμείς έχουμε την ευθύνη να τους βοηθήσουμε στις δυσκολότερες στιγμές τους καθώς επίσης, και να τους κάνουμε να νιώσουν καλά όταν φύγουν από το γήπεδο.

"Football is a nice game without you, but with you it’s the best game in the world."



