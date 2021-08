Τσέλσι: Χάνει το ντέρμπι με την Άρσεναλ ο Πούλισικ, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό (pic)

Ο Κρίστιαν Πούλισικ προσβλήθηκε από κορονοϊό κι έτσι δεν θα προλάβει να αγωνιστεί στο σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής (22/08, 18:30) με την Άρσεναλ, στο «Εμιρέϊτς».

Μετά την εμφατική νίκη που πήρε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (3-0) στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η Τσέλσι δίνει το πρώτο της ντέρμπι την Κυριακή (22/08, 18:30).

Οι «μπλε» θα φιλοξενηθούν από την Άρσεναλ με στόχο να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη Premier League, με τον Τόμας Τούχελ όμως να έχει να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία. Αυτή του Κρίστιαν Πούλισικ.

Ο 22χρονος Αμερικανός μεσοεπιθετικός, λίγα 24ωρα πριν το παιχνίδι με τους «κανονιέρηδες» διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό κι έτσι δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο εν λόγω παιχνίδι.

Thomas Tuchel announces that Christian Pulisic has tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/Y6td9rk9GU