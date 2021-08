Μπόρνμουθ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου Κέιχιλ (pics & vid)

Με τη φανέλα της Μπόρνμουθ θα αγωνίζεται για την επόμενη σεζόν, ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός Γκάρι Κέιχιλ.

Μετά από δύο σεζόν συνεργασίας με την Κρίσταλ Πάλας, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός αποχαιρέτησε την ομάδα του Λονδίνου.

Ο Κέιχιλ αγωνίστηκε σε 47 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τους Λονδρέζους, από τότε που εντάχθηκε στο δυναμικό τους με συμβόλαιο διετούς διάρκειας τον Αύγουστο του 2019, όταν είχε μείνει ελεύθερος από την Τσέλσι.

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του δεν άργησε, καθώς έδωσε τα χέρια με την Μπόρνμουθ για την επόμενη σεζόν.

«Ενισχύουμε το νεότατο ρόστερ μας με την προσθήκη του πολύπειρου αμυντικού Γκάρι Κέιχιλ. Ο Κέιχιλ που μετράει περισσότερους από 620 αγώνες σε μια γεμάτη καριέρα, υπέγραψε για τη μετακίνηση του στο Ντιν Κορτ για έναν χρόνο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

We're delighted to confirm the signing of Gary Cahill on a one-year deal 📝 #afcb 🍒 https://t.co/17yGXalZCs

