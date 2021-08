Μίλνερ: Στα 35 του διένυσε τα περισσότερα χιλιόμετρα στην έναρξη της Premier League!

Με αστείρευτες αντοχές και γεμάτο το ρεζερβουάρ, ο Τζέιμς Μίλνερ έδειξε από την έναρξη της νέας σεζόν στην Premier League πως είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Kάτι παραπάνω από βιονικός. Κάτι παραπάνω από αθλητής. Κάτι πολύ περισσότερο από επαγγελματίας. Ο Τζέιμς Μίλνερ βάζει τα γυαλιά σε πολλούς και κυρίως στους πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές!

Ο υπαρχηγός της Λίβερπουλ που γι' ακόμα μια φορά έβαλε και τις φωνές στον Κώστα Τσιμίκα για ένα λάθος που έκανε ο Έλληνας μπακ, αγωνίστηκε απέναντι στη Νόριτς στο «Κάροου Ρόουντ» και έδειξε πως στην προετοιμασία τα έκανε όλα σωστά ώστε να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.

Τα 12,65 χιλιόμετρα που διένυσε στον αγωνιστικό χώρο ήταν τα περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή οποιασδήποτε ομάδας στην πρώτη αγωνιστική της Premier League για τη σεζόν 2021-2022!

James Milner covered more ground (12.65km) than any other player in the first round of 2021/22 Premier League fixtures.



Drink w̶a̶t̶e̶r̶ Ribena. 😅