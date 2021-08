Πογκμπά: Ο Σούνες γυρίζει την πλάτη στην κάμερα και δεν αντέχει ούτε να μιλήσει για εκείνον (vid)

Ακόμα κι αν βρισκόταν στο Λονδίνο για το ματς της Τότεναμ με τη Σίτι, ο Γκρέιαμ Σούνες είχε παντελώς αντιτηλεοπτική συμπεριφορά απέναντι στον Μίκα Ρίτσαρντς όταν η συζήτηση πήγε στον Πογκμπά! «Θέλεις να μιλήσουμε για κάτι άλλο;» έλεγε στον άλλοτε μπακ των «πολιτών».

Ο Σούνες δεν μπορεί ν' αντέξει οποιαδήποτε κουβέντα για τον Πολ Πογκμπά. Δεν τον εκτιμά, τον απαξιώνει, δεν θέλει να τον βλέπει και ν' ακούει οτιδήποτε για εκείνον.

Οι παρουσιαστές του SkySports άρχισαν να συζητούν για τον Γάλλο χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το καρέ των ασίστ που έκανε απέναντι στη Λιντς, ωστόσο, πάλι η κουβέντα πήγε στο θέμα του μάνατζέρ του και των αδερφών του που μιλούν συνεχώς για το μέλλον του μακριά από τους «κόκκινους διαβόλους».

«Εκείνος δεν έχει πει τίποτα, μόνο βγαίνει στο γήπεδο και κάνει τη δουλειά του» είπε ο Ρίτσαρντς, με τον Σούνες να διαφωνεί και να του τονίζει πως ο Ραϊόλα εκφράζει συνεχώς τις σκέψεις του Πογκμπά, άσχετα αν δεν τοποθετείται ο παίκτης.

«Δεν έχει βγει ποτέ να διαψεύσει και να πει ότι ο εκπρόσωπός του μίλησε λανθασμένα» συμπλήρωσε ο Γκάρι Νέβιλ, με τον Ρίτσαρντς να τονίζει: «Ο Κέιν δεν πηγαίνει για προπόνηση και τον αποκαλούμε Άγιο. Ο Πογκμπά κάνει ό,τι μπορεί και τον βρίζουν».

Ο Σούνες, τότε, απλά ανέφερε ξανά πως η υπόθεση του Κέιν είναι πολύ διαφορετική, ωστόσο, η στάση του έχοντας γυρίσει την πλάτη στην κάμερα φανερώνοντας εκνευρισμό και γενικότερα ο τρόπος που μιλούσε και ήθελε ν' αποφύγει την κουβέντα, ήταν παντελώς αντιτηλεοπτικός...

Micah Richards: "Kane's not turned up for training and we're calling him a saint, Pogba's never said he wanted to leave #mufc but he's getting abuse." #mulive [@footballdaily] pic.twitter.com/66IjpouQh8