Μπρούνο Φερνάντες: «Περίμενα να γυρίσει ο κόσμος για να κάνω χατ-τρικ» (pics)

Ο Μπρούνο έκανε τρομερή εκκίνηση στην φετινή Premier League με το πρώτο του χατ-τρικ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ανέφερε χιουμοριστικά πως περίμενε να ξαναγεμίσει το γήπεδο για να το πετύχει αυτό.

Ο Μπρούνο ήταν ένας εκ των δύο τεράστιων πρωταγωνιστών των «κόκκινων διαβόλων» στο επιβλητικό 5-1 επί της Λιντς, με τον Πολ Πογκμπά να τον... ξεπερνά και να κάνει τέσσερις ασίστ, έναντι του χατ-τρικ που πέτυχε ο εκπληκτικός Πορτογάλος.

Σχολιάζοντας χιουμοριστικά το επίτευγμά του, ο Φερνάντες έγραψε στα social media πως: «Περίμενα τον κόσμο πίσω στο γήπεδο για να κάνω το χατ-τρικ, το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο όμορφο μαζί σας».

Μάλιστα, έβαλε τη μπάλα του αγώνα στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητό του, έβαλε και τη ζώνη και προετοίμασε τη σύντροφό του για το νέο αναμνηστικό...

I was waiting for a full Old Trafford to score my first ever hat trick for this incredible club 😁



Thank you for coming! Football is so much better with you! #mufc pic.twitter.com/2XcadJEzG7