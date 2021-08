Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ λατρεύει τις πρεμιέρες και δεν του ξεφεύγει καμία (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκοράροντας απέναντι στη Νόριτς στο 3-0 της Λίβερπουλ στο «Κάροου Ρόουντ», πρόσθεσε στο βιογραφικό του ακόμα μια πρεμιέρα του κορυφαίου πρωταθλήματος με γκολ και ουδείς άλλος έχει καταφέρει να το επαναλάβει όσες φορές το έχει κάνει ο «Φαραώ».

Ο Σαλάχ συνείσφερε στο άνετο πέρασμα της Λίβερπουλ από την έδρα της ομάδας των Γιαννούλη και Τζόλη και οι «κόκκινοι» έκαναν τον Κλοπ να χαμογελάει πλατιά με το τελικό 3-0.

Ο Αιγύπτιος στράικερ κατάφερε να βρει δίχτυα στην αναμέτρηση στο 74o λεπτό με δυνατό αριστερό σουτ από τα όρια της περιοχής και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, το βράδυ του Σαββάτου.

Αυτή ήταν η 5η διαδοχική πρεμιέρα της Premier League κατά την οποία ο Σαλάχ έχει καταφέρει να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και εννοείται πως ουδείς άλλος στην κορυφαία Λίγκα έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο.

