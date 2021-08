Τσέλσι: Ο Λουκάκου προσγειώθηκε στο Λονδίνο, θέμα ωρών η ανακοίνωσή του (vid)

Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του Ρομέλου Λουκάκου έχει μπει η Τσέλσι, μετά και την άφιξη του Βέλγου στράικερ στο Λονδίνο.

Την ώρα που η Τσέλσι βρίσκεται στο Μπέλφαστ για το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κόντρα στη Βιγιαρεάλ (22:00, Cosmotesports1HD, MEGA), περίπου 750 χιλιόμετρα μακριά ο Ρομέλου Λουκάκου επέστρεψε στα παλιά του... λημέρια, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφής των 115 εκατομμυρίων ευρώ στους Μπλε.

Ο θηριώδης Βέλγος φορ προσγειώθηκε στο Λονδίνο μαζί με τον ατζέντη του, Φεντερίκο Παστορέλο (με τον οποίο ανανέωσε ως το 2023) και με δεδομένο ότι η Τσέλσι έχει ήδη ξεμπερδέψει με όλες τις διαδικασίες απέναντι στην Ίντερ, πρόκειται να ανακοινωθεί κι επίσημα το επόμενο 24ωρο.

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. #CFC



[chelseapulse] pic.twitter.com/ZkofTTrT3y