Λίβερπουλ: Το You 'll never walk alone ακούστηκε ξανά δυνατά έπειτα από 18 μήνες! (vid)

Το «Άνφιλντ» γέμισε με κόσμο, ενθουσιασμό, παλμό και φυσικά το You 'll never walk alone ακούστηκε με τρομερή δύναμη, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στο γήπεδο έπειτα από 18 μήνες.

Η τελευταία φορά που ακούστηκε τόσο δυνατά, ήταν στον επαναληπτικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League της σεζόν 2019-2020, τις μέρες που άρχισε να ξεσπά ο κορονοϊός.

Ήταν το τελευταίο ματς με γεμάτο γήπεδο και τώρα, η Λίβερπουλ είδε ξανά τον κόσμο της να γεμίζει τις εξέδρες, έχοντας και ένα κομμάτι των κερκίδων ορθίων σε λειτουργία για δοκιμή!

Έπειτα από 18 ολόκληρους μήνες το You 'll never walk alone ακούστηκε δυνατά και ανατρίχιασε τον κόσμο...

𝑌𝑜𝑢'𝑙𝑙 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑊𝑎𝑙𝑘 𝐴𝑙𝑜𝑛𝑒 at Anfield for the first time in 18 months ❤️ pic.twitter.com/zmTe6JASiP — B/R Football (@brfootball) August 8, 2021