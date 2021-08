Σάκα: Τρομερό χειροκρότημα από τους οπαδούς της Τότεναμ κόντρα στις ρατσιστικές επιθέσεις (vid)

Ο Μπουκάγιο Σάκα καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο της Τότεναμ που έστω και για λίγο ξέχασε την έχθρα με την Άρσεναλ και στήριξε τον νεαρό εξτρέμ που είχε δεχθεί ρατσιστικές επιθέσεις μετά το Euro.

Ο Σάκα αστόχησε σε πέναλτι στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 11 Ιουλίου και δέχθηκε εμετικά μηνύματα από τους ανεγκέφαλους που θεωρούν ότι τους δίνεται το δικαίωμα να θίξουν ζητήματα διακρίσεων.

Ο κόσμος της Τότεναμ στο φιλικό ντέρμπι με την Άρσεναλ το απόγευμα της Κυριακής αποθέωσε τον μικρό, ενώ, τα «σπιρούνια» του είχαν ετοιμάσει κι ένα όμορφο μήνυμα στην είσοδο των αποδυτηρίων για να του εκφράσουν την απόλυτη στήριξή τους.

👏 @BukayoSaka87 received a standing ovation from the Tottenham fans when he was subbed on in a friendly in their stadium today. Bigger than rivalries. 💛 pic.twitter.com/EJopl6btvq