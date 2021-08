Corriere: Στην Τσέλσι ο Λουκάκου αντί 115 εκατ. ευρώ

Ο Ρομελού Λουκάκου επιστρέφει στην Τσέλσι μετά από οκτώ χρόνια. Η Ίντερ αποδέχτηκε σύμφωνα με την Corriere dello Sport την ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ πρόταση των Μπλε και ο Βέλγος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της.

Επιστροφή στο Λονδίνο και τους Μπλε μετά από οκτώ χρόνια για τον Ρομελού Λουκάκου. Η Ίντερ αποδέχτηκε σύμφωνα με την Corriere dello Sport - η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο - την πρόταση της Τσέλσι για τον 28χρονο διεθνή Βέλγο φορ.

Το κόστος της μετακίνησης ανέρχεται στα 115 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται παίκτες ως έμψυχα ανταλλάγματα (είχαν πέσει στο τραπέζι τα ονόματα των Μάρκος Αλόνσο και Ντάβιντε Τζαπακόστα).

Το ποσό αυτό θα καταστήσει τον Λουκάκου ως την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 80 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για την απόκτηση του Κάι Χάβερτς από τη Λεβερκούζεν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

