Τσέλσι: Στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Λουκάκου, κανένα θέμα με Μέσι (pic)

Πιστή στην απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου παραμένει η Τσέλσι, η οποία εντός των επόμενων ημερών ενδέχεται να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του Βέλγου στράικερ.

Στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Ρομέλου Λουκάκου το τελευταίο διάστημα, καθώς η Τσέλσι είναι αποφασισμένη να κάνει την μεγάλη έκπληξη του καλοκαιριού και να τον κάνει δικό της.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης προκειμένου να πείσουν την Ίντερ, προσφέρουν 130 εκατομμύρια και τον Μάρκος Αλόνσο, ως έμψυχο αντάλλαγμα. Αλλωστε οι «νερατζούρι» εκτός από τα χρήματα ζητάνε και ποδοσφαιριστές για τα αντάλλαγμα. Μένει να φανεί βέβαια αν ο Μάρκος Αλόνσο θα είναι ο μοναδικός ο οποίος θα αποχωρήσει από το ρόστερ των «μπλε».

Οι τελικές συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να γίνουν το Σαββατοκύριακο με την Τσέλσι να παραμένει αισιόδοξη για την υπογραφή του Βέλγου επιθετικού. Αλλωστε όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η προσοχή της είναι στραμμένη αποκλειστικά στην μεταγραφή του Λουκάκου γι' αυτό και τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Λιονέλ Μέσι.

Chelsea are confident to complete Lukaku deal in the next few days. Final bid set to be submitted. 🔵 #CFC



New contacts scheduled during the weekend - Inter want money and no players included. €12m/season salary offered to Lukaku.



No Messi talks - Chelsea focused on Romelu.