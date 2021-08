Άστον Βίλα: Προσφέρει ανταλλαγή της φανέλας του Τζακ Γκρίλις στους φιλάθλους της (pic)

Ο Τζακ Γκρίλις θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και η Άστον Βίλα δίνει στους οπαδούς το δικαίωμα να τον... αντικαταστήσουν.

Η Μάντσεστερ Σίτι πυροδότησε τη «βόμβα» του καλοκαιριού, αποκτώντας τον Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα, έναντι 120 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 25χρονο άσο να γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή στην ιστορία.

Ο Γκρίλις αφήνει πίσω του την Άστον Βίλα με την οποία πέτυχε 32 γκολ και 43 ασίστ σε 213 εμφανίσεις, αλλά και την αγάπη που δέχθηκε από τους φιλάθλους της ομάδας του Μπέρμιγχαμ.

Ωστόσο, η μεταγραφή του Άγγλου μεσοεπιθετικού στους «Πολίτες» βρήκε αντίθετη μεγάλη μερίδα των «χωριατών», οι οποίοι ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ο Γκρίλις, θα εξακολουθεί να αγωνίζεται στην Premier League αλλά με φανέλα άλλης ομάδας.

Γι' αυτό πάντως η Άστον Βίλα προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση για τους φιλάθλους της, καθώς ενημέρωσε ότι δέχεται να αντικαταστήσει τη φανέλα του Γκρίλις που είχαν αγοράσει φέτος από την μπουτίκ της ομάδας, με μία οποιαδήποτε άλλη, οποιουδήποτε παίκτη, που είναι διαθέσιμη και μάλιστα χωρίς κανένα αντίτιμο!

Αν πάλι κάποιος δεν επιθυμεί φανέλα άλλου ποδοσφαιριστή, τότε θα του επιστραφούν τα χρήματα τα οποία διέθεσε για να προμηθευτεί τη φανέλα του Γκρίλις.

Aston Villa would like to offer the opportunity of a shirt exchange to those supporters who purchased this season’s shirt printed with Jack Grealish's name and number on the back.