«Ο ΠΑΟΚ είπε ναι στα 12 εκατ. ευρώ, ο Τζόλης το Σαββατοκύριακο στο Νόριτς»

Ο Χρήστος Τζόλης θα βρεθεί σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο (7-8/8) στην Αγγλία για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Νόριτς. Στα 12 εκατομμύρια ευρώ το deal σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, Χρήστου Τζόλη και της Νόριτς σύμφωνα με το βρετανικό Τύπο. Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Ράιαν Τέιλορ, ο 19χρονος αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο (7-8/8) στην Αγγλία για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τα Καναρίνια και να γίνει και πάλι συμπαίκτης με τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Express, ο Δικέφαλος αποδέχτηκε την πρόταση της αγγλικής ομάδας ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προβλέπονται και μπόνους ύψους 2,35 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Aπό την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν αναφέρεται τίποτα επισήμως, αλλά φαίνεται πως ο Δικέφαλος του Βορρά είναι πολύ κοντά σε οριστικό deal με τα «Καναρίνια» για την πώληση του Τζόλη.

Σημειώνεται ότι στην πρεμιέρα της Premier League στις 14 Αυγούστου η Νόριτς υποδέχεται τη Λίβερπουλ και εν συνεχεία αντιμετωπίζει διαδοχικά την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι, την Κυπελλούχο και την Αρσεναλ!

Breakthrough in negotiations in the past few hours. #NCFC https://t.co/xPjPLFX91B