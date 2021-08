Τσέλσι – Λουκάκου: Τα γκολ οδηγούν στην επανασύνδεση και τις κούπες (vids)

Εκεί που ορισμένοι δεν τον πίστεψαν. Εκεί που ξέρει ότι είχε ακόμα να προσφέρει. Ο Ρομέλου Λουκάκου ενδέχεται να επιστρέψει στην Τσέλσι και τώρα πλέον είναι ένας γκολτζής... άλλο πράγμα!

Από τις 10 συμμετοχές της περιόδου 2011-2014, στην επιθυμία της μεγάλης επιστροφής.

Θέλει να παίξει στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την ομάδα που στήριζε από μικρός. Τον σύλλογο που του έδωσε την ευκαιρία πριν από μια 10ετία, όμως, το γεγονός πως ίσως ήταν ανέτοιμος και αντιμετώπισε καταστάσεις που δεν τον ευνόησαν, δεν τον άφησαν να δείξει με τη μπλε φανέλα όλα όσα μπορεί να κάνει.

Πιο έτοιμος, πιο ώριμος, πιο... καταστροφικός από ποτέ για κάθε αντίπαλη ομάδα, ο Ρομέλου Λουκάκου που οδήγησε την Ίντερ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και ξεχώρισε στην Serie A για την εκτελεστική του δεινότητα, θέλει το come-back, με την Τσέλσι να ετοιμάζει τα εκατομμύρια.

Οι οπαδοί των «νερατζούρι» έχουν ξεσηκωθεί ζητώντας από τη διοίκηση να μη χαθεί το «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας, ο «Ρομ», όμως, θέλει να παίξει στο Λονδίνο, αφού εκεί άφησε...ανοιχτές υποθέσεις.

"The day I'm playing here in this stadium, that will be the single time you would see my cry. I'm going to succeed."



Welcome home, Lukaku. 💙



pic.twitter.com/iXDVnTLinV