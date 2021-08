Καζούρα των οπαδών της Τσέλσι στην Τότεναμ: «Πού στον διά@@ο είναι ο Χάρι Κέιν;»

Ο Χάρι Κέιν δεν εμφανίζεται στις προπονήσεις της Τότεναμ καθώς θέλει να φύγει και στο πλαίσιο του φιλικού κόντρα στην Τσέλσι, οι οπαδοί των «μπλε» πίκαραν τους «Σπερς» φωνάζοντας: «Πού στον δια@@ο είναι ο Χάρι Κέιν;».

Ο αρχηγός και ηγέτης της Τότεναμ, Χάρι Κέιν, αρνείται να δώσει το παρών στις προπονήσεις της ομάδας του, πιέζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διοίκηση να τον πουλήσει.

Το βράδυ της Τετάρτης (4/8) οι Σπερς έδιναν φιλικό κόντρα στην Τσέλσι, της οποίας οι οπαδοί θέλησαν να κάνουν καζούρα στους φίλους της Τότεναμ.

Όπως έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο ρεπόρτερ Άλασνταϊρ Γκολντ του Football.London, οι υποστηρικτές της Τσέλσι που βρέθηκαν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» φώναζαν: «Πού στον δια@@ο είναι ο Χάρι Κέιν;»...



The Chelsea fans are all singing: "Where the f*** is Harry Kane?"